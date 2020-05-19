У Києві реконструюють міст Патона і низку вулиць - проєкт Генплану

У Києві поряд із завершенням будівництва Подільського мостового переходу та метро на Виноградар розробники проєкту Генерального плану окреслили низку інших першочергових заходів із розвитку транспортної інфраструктури столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на комунальну організацію "Київгенплан".

Зокрема, згідно з повідомленням, впродовж п’яти найближчих років заплановані до реалізації:

реконструкція вулиць Кирилівської, Глибочицької із вдосконаленням трамвайного полотна;

реконструкція Паркової дороги, Дніпровського узвозу з розширенням проїжджої частини;

реконструкція проспекту Науки з розширенням проїжджої частини, реконструкція транспортної розв’язки на різних рівнях на перетині проспекту Науки та Столичного шосе;

реконструкція вулиці Гната Хоткевича з розширенням проїжджої частини;

реконструкція мосту Патона;

поєднання вулиць Медової та Суздальської із будівництвом шляхопроводу через залізницю.

Як повідомили в КО "Київгенплан", остання магістраль стане дублером проспекту Валерія Лобановського, Чоколівського бульвару та вулиці Вадима Гетьмана, що допоможе їх розвантажити.

Як повідомлялося, нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метро на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди" – триває за графіком, їх мають відкрити у грудні 2021 року.