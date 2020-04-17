У кожному районі Києва з’являться нові зелені зони - проєкт Генплану

Проєкт нового Генерального плану Києва передбачає створення у кожному районі міста нових зелених зон відпочинку.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Озеленення поліпшить екологічний стан міста та умови відпочинку киян, сприятиме формуванню здорового способу життя та родинного спілкування і, що дуже важливо, забезпечить поглинання частини зливових опадів і зменшення ризиків затоплення територій вулиць, громадських центрів і житлових дворів під час злив", – пояснив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

Зазначається, що важливим є облаштування скверу біля Дарницького залізничного вокзалу та інших скверів у публічних просторах біля громадських будівель, створення або реконструкція у кожному районі міста парків культури та відпочинку, тематичних дитячих і спортивних парків, створення у кожному кварталі міні-скверів.

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Зокрема, буде здійснено будівництво:

парку-набережної в 11-му мікрорайоні Позняки-Західні, Паркової зони в урочищі Вітовець і біля озера Заплавне, парку біля озер Тягле і Небреж, Парку культури і відпочинку на проектованому житловому масиві Рембаза у Дарницькому районі;

спортивного парку "Алмазний" біля озера Алмазне парку "Приозерний" (на вул. М. Закревського), а також парку "Героїв України" (с. Биківня), влаштування скверу "Берковщина" зі спортивними зонами у Деснянському районі;

парку на вул. Микільсько-Слобідській (від Броварського проспекту вздовж Русанівської протоки) та організація парку-набережної вздовж озера Малинівка біля річки Десенка у Дніпровському районі;

гольфпарку-набережної вздовж затоки Верблюд у Оболонському районі;

спортивного комплексу та парків відпочинку між вул. Наумова та Святошинським ЛПГ, на вул. Відпочинку, розширення парку "Совки" у Святошинському районі;

парку на житловому масиві Мостицький (вул. Замковецька, Старицького, Новомостицька), організація парку на схилах Юрковиці, розширення парку "Сирецький гай" у Подільському районі.

будівництво парків на схилах на вул. Лук’янівській та вул. Олегівській, на вул. О. Шмідта, на Смородинському узвозі і вул. Нагірній у Шевченківському районі.

Крім того, передбачено розширення Голосіївського парку культури та відпочинку ім. М. Рильського, а також влаштування парку-набережної вздовж річки Коник у Голосіївському районі.