Новий генплан Києва можуть ухвалити до літа

Київська влада планує протягом весни доопрацювати проєкт нового Генплану згідно із зауваженнями та пропозиціями громадськості, щоб до літа ухвалити основний містобудівний документ столиці.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Україна», повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми презентували тільки проєкт. Після новорічних свят розпочнуться його громадські обговорення, до яких ми запрошуємо киян, громадських активістів. Вони зможуть внести свої пропозиції до документа... Ми разом маємо знайти рішення нагальних для мешканців столиці питань», – наголосив Кличко.

За його словами, у документі йдеться, зокрема, про будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста. Актуальним залишається створення на міських магістралях окремих смуг руху для громадського транспорту.

«Під час розробки проєкту Генплану ми запросили іноземних фахівців: експертів Світового банку, іноземних архітекторів. Нам дуже допоміг директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг. У проєкті ми представили і як розвиватимуться зони відпочинку, як буде збережена культурна спадщина. І дуже велика частина проєкту присвячена розвитку транспортної інфраструктури», – підкреслив Кличко.