Щоб добудувати Шулявський міст вирішили знести частину колишнього заводу “Більшовик”

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про викуп цеху №5, що перебуває у власності акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод», для добудови Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Буде проведена фахова оцінка майна – будівлі, обладнання, втраченої вигоди тощо. І тільки тоді буде встановлена викупна ціна об’єкта, яку власник майна може прийняти чи оскаржувати», - сказав голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

Йдеться про нежитлову будівлю, що на проспекті Перемоги, 49/2. Після викупу її мають знести - це необхідно для облаштування правоповоротного з’їзду (з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана) та лівоповоротного з’їзду (з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги) в межах реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Будівельники вже майже завершили облаштування насипу до шляхопроводу зі сторони вулиці Вадима Гетьмана, закінчують роботи і зі зведення підпірних стін та мереж зливової каналізації. З боку вулиці Олександра Довженка теж тривають роботи з облаштування підпірних стін та насипу. Йде підготовка до асфальтування полотна нового мосту.