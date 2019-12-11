Шулявський міст добудовують. Кличко обіцяє відкриття до Нового року

Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи з будівництва Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Після встановлення останнього прогону нового шляхопроводу будівельники вже завершили зварювальні роботи з його приєднання до конструкції мосту. Облаштування насипу до шляхопроводу зі сторони вулиці Вадима Гетьмана майже завершили, закінчують роботи і зі зведення підпірних стін та мереж зливової каналізації. З боку вулиці Олександра Довженка теж тривають роботи з облаштування підпірних стін та насипу", – інформував Кличко.

На об’єкті також відбувається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з’їздів зі шляхопроводу. Будівельники готуються до асфальтування полотна нового мосту, яке мають невдовзі розпочати.

"Ми робимо все, щоб в кінці грудня відкрити рух Шулявським шляхопроводом", – наголосив міський голова Києва.

Фото: kyivcity.gov.ua