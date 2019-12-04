Шулявський міст скоро буде готовий — голландці стикують його частини
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує сайт міської влади.
Голландські фахівці розпочали стикування частин Шулявського мосту / Фото: Олена Худякова
«Конструкцію вагою понад 540 тонн буквально за 40 хвилин перемістили у проєктне положення. Після стикування частин мосту розпочнуться дорожні роботи: влаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху. Наразі продовжується спорудження підходів шляхопроводу із вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з’їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та зовнішнє освітлення», – розповів Поворозник.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці цього року.