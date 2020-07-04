Кличко сказав, скільки разів у Києві користувалися велопрокатом

За два роки понад 75 тисяч разів кияни та гості столиці скористалися послугами громадського велопрокату.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві стрімко набуває популярності система громадського велопрокату, яку ми разом з інвесторами проєкту презентували ще два роки тому. За цей час понад 75 тисяч разів кияни та гості міста скористалися послугами громадського велопрокату", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що цього року сервіс прокату велосипедів Nextbike здійснив ребрендинг: змінив назву на Bikenow, запустив новий додаток та знизив вартість разової поїздки. На сьогодні у Києві є вже 302 станції велопрокату.

"Значно збільшилась і кількість велосипедів, що можна взяти на цих станціях. Їх вже — більше тисячі одиниць. І буквально за тиждень-два, як запевнили інвестори, вони завезуть іще тисячу таких байків", - додав Кличко.

Нагадаємо: у травні Кличко повідомляв, що Під час карантину в столиці кількість велосипедистів збільшилася у 2,5 раза.