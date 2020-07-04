Кличко сказав, скільки разів у Києві користувалися велопрокатом
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У Києві стрімко набуває популярності система громадського велопрокату, яку ми разом з інвесторами проєкту презентували ще два роки тому. За цей час понад 75 тисяч разів кияни та гості міста скористалися послугами громадського велопрокату", - сказав Кличко.
Він зазначив, що цього року сервіс прокату велосипедів Nextbike здійснив ребрендинг: змінив назву на Bikenow, запустив новий додаток та знизив вартість разової поїздки. На сьогодні у Києві є вже 302 станції велопрокату.
"Значно збільшилась і кількість велосипедів, що можна взяти на цих станціях. Їх вже — більше тисячі одиниць. І буквально за тиждень-два, як запевнили інвестори, вони завезуть іще тисячу таких байків", - додав Кличко.
Нагадаємо: у травні Кличко повідомляв, що Під час карантину в столиці кількість велосипедистів збільшилася у 2,5 раза.