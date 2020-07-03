У Кличка назвали альтернативу поліетиленовим пакетам у магазинах

Влада Києва закликає торговельні мережі поступово віддавати перевагу більш екологічним пакетам.

Про це у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Міська влада планує звернутися до торговельних мереж із закликом поступової відмови від поліетиленових пакетів та заміни на більш екологічні аналоги... Адже звичайний поліетилен завдає непоправної шкоди екології тривалим періодом розкладання – кілька сотень років, а також забруднюють ґрунт і воду шкідливими продуктами розпаду", - сказав Пантелеєв.

День відмови від поліетилену у Києві / Фото: Офіційний портал Києва

Він зазначив, що наразі є гідна заміна поліетилену у вигляді біопакетів та багаторазових торбинок.

«Усе більше виробників, які здатні запропонувати альтернативу поліетилену. Пакети та одноразовий посуд можуть виробляти з різних видів крохмалю, і період розпаду такої продукції скорочується до кількох тижнів замість кількасот років», – зауважив заступник голови КМДА.

За словами Пантелеєва, Київ активно впроваджує екологічні проєкти, зокрема, знижуючи обсяги відходів, що потрапляють на полігон. У столиці існує мережа контейнерів для роздільного збору відходів, яка вже налічує понад 3,5 тисячі одиниць.

«Нам важливо не лише раціонально утилізувати відходи, а й поступово зменшувати їхнє утворення, впливати на генерацію «правильних» відходів, які б менше забруднювали навколишнє середовище. Тому ми звернемось до всіх торговельних мереж, які в рамках доброї волі можуть долучитися до загальноміського тренду відмови від поліетилену», – сказав він.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари. У середньому період розкладу одного пакету становить 100, 200 і більше років.