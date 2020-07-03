До кінця року 4G буде на всіх станціях столичного метро – Київстар

Три мобільні оператори - Київстар, Vodafone Україна та lifecell - сьогодні спільно запустили 4G-інтернет на 8 станціях київського метро і в тунелях між ними.

Тепер швидкісний інтернет працює на станціях "Житомирська", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська", повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії Київстар.

"Проєкт непростий і тривалий, оскільки в процесі залучені великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці. Такі приклади співробітництва держави з приватним сектором демонструють, що немає нічого неможливого. І майбутнє - за розвитком і впровадженням технологій", - зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.

Запуск 4G у підземці став можливим після прийняття Київською міськрадою рішення про плату за доступ до інфраструктури міста 12 березня 2020 року й підписання нового договору доступу між мобільними операторами та метрополітеном. Незадовго до цього 4G-інтернет був запущений на першій станції київської підземки – "Академмістечко".

«За останній рік ми з партнерами провели вагому роботу, щоб кияни та гості столиці могли користуватися інтернетом і в підземці. Я радий, що відсьогодні поїздки в метро стануть комфортніше з 4G, який дозволить слухати музику, дивитися відео і залишатися онлайн. Тим паче, середня швидкість 4G для наших абонентів, за час роботи на першій станції, була близько 50 Мбіт/с, що дозволяє комфортно користуватися всіма онлайн-сервісами у високій якості. А період карантину дав нам час провести необхідну підготовчу роботу, щоб прискорити запуск 4G на нових станціях. Уже в найближчі місяці ми плануємо запуски ще на 14 станціях, а на всіх – до кінця цього року» – сказав президент Київстар Олександр Комаров.

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На наступному етапі 4G буде запущений на 14 станціях: "Університет", "Театральна" та "Хрещатик"; "Контрактова площа" та "Поштова площа", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац "Україна"; "Львівська брама" (проєктована станція), "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська" та "Печерська".

Під час технічних робіт у метро дотримуються всіх запобіжних заходів, проводиться періодичне тестування співробітників, всі працюють у захисних масках та забезпечені антисептиками.

«Час, що минув з моменту запуску 4G на першій станції метрополітену Києва, був повним викликів і для операторів, і для всієї країни. Але ми продовжували наполегливо працювати, будувати мережу за планом і сьогодні - відкриваємо ще вісім станцій. І, звичайно ж, не зупиняємося, а рухаємося далі й будуємо 4G на інших станціях, адже інфраструктура сучасного міста не може розвиватися без технологій швидкої передачі даних. Рано чи пізно Київ повернеться до звичного ритму життя та ділової активності й наша мета – дати киянам та гостям столиці чудовий інструмент для роботи та дозвілля – швидкісний мобільний інтернет в метро», – зазначила генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

Для роботи 4G в підземці Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали використовувати частоти в двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

"Запуск 4G у київському метро - це яскравий приклад того, наскільки результативною може бути співпраця всіх операторів. Замість того, щоб будувати три різні мережі, інвестувати втричі більше ресурсів та часу ми змогли домовитися про спільне використання інфраструктури в підземці. В результаті виграли всі: і абоненти, які отримали доступ до швидкісних сервісів, і оператори, і місто. Я вдячний міській адміністрації за сприяння в реалізації даного проєкту. Маю надію, що він стане прецедентом для впровадження інших проєктів, зокрема, спрямованих на подолання цифрового розриву в країні та розгортання 4G у невеликих населених пунктах", - прокоментував головний виконавчий директор lifecell Ісмет Язиджи.

Постачальником рішення для будівництва спільної 4G мережі в київській підземці в рамках тендера став Huawei. Технічне рішення компанії дозволяє використовувати одну базову станцію всім трьом операторам, але кожен з них працює у власному діапазоні частот відповідно до ліцензій на 4G.

Фото: Київстар