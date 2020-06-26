Київстар підключив до 4G ще 344 населені пункти

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" включив 4G зв’язок ще у 344 населених пунктах, забезпечивши можливістю доступу до швидкісного мобільного інтернету 80% населення країни.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

«Київстар збільшив покриття мережі 4G у 20 областях України, де забезпечив доступом до швидкісного мобільного інтернету ще 344 населені пункти. Зокрема, уперше зв’язок 4G отримали міста Токмак (Запорізька область), Соледар (Донецька область), Свалява (Закарпатська), Погребище (Вінницька), Белз (Львівської). Крім того, зв’язок нового покоління став доступним мешканцям сотень невеликих селищ. Завдяки збільшенню території 4G вже понад 80% мешканців України можуть скористатись швидкісним інтернетом у мережі Київстар», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з часу запуску оператором 4G зв’язку - у квітні 2018 року, послугами за новою технологією вже скористалось більш як 10 мільйонів абонентів. За цей період обсяги використання мобільного інтернету в мережі Київстар зросли з 325 до 649 Петабайтів. У середньому кожен абонент мережі 4G використовує по 10 Гб трафіку на місяць, що майже удвічі більше, ніж у мережі 3G.

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У компанії нагадали, що технологія LTE (4G) відрізняється більш високою швидкістю передачі даних. Тому дедалі більше абонентів переходять на новий стандарт зв’язку.

Як повідомлялося раніше, з тим, аби якомога більше жителів України могли скористатись перевагами нової технології, Київстар разом з іншими мобільними операторами нині здійснюють рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГц, що забезпечує кращі можливості для охоплення великих територій швидкісним мобільним інтернетом.

Для розвитку в Україні 3G і 4G Київстар інвестував більше 25 млрд грн. Компанія забезпечує найвищу середню швидкість мобільного інтернету серед інших мереж України. Це підтверджують дані за 2018 і 2019 роки міжнародних компаній Ookla та nPerf, які аналізують роботу мобільних мереж по всьому світу. Так, за останній рік середня швидкість мобільного інтернету в 4G мережі Київстар була 27,7 Мб/с.

Фото: Київстар