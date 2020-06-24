Київстар запроваджує новий мобільний додаток для електронного документообігу

Національний телеком-оператор «Київстар» запроваджує новий мобільний додаток Star.Docs для електронного документообігу з підтримкою Mobile ID, який можна застосовувати на смартфоні або планшеті.

Про це розповіли Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Мобільний оператор Київстар спільно з Intecracy Deals, компанією з розробки програмного забезпечення, представляє мобільний додаток Star.Docs для електронного документообігу: узгодження, обмін та зберігання юридично значимих електронних документів, а також їх підписання за допомогою технології Mobile ID від Київстар тепер можливо в смартфоні», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що досі сервіси для e-документообігу в Україні дозволяли працювати з цифровими документами тільки за допомогою мобільних версій вебсайтів. Тепер з додатком Star.Docs, встановленому на смартфоні або планшеті, користувач зможе переглядати файли, погоджувати, коригувати та зберігати документи, обмінюватися ними з партнерами, а також завіряти за допомогою електронного підпису Mobile ID від Київстар. Читайте також: Три мобільні оператори почали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц

За інформацією Київстар, встановивши додаток Star.Docs на мобільний пристрій, користувач зможе узгоджувати та підписувати електронні документи, переглядати зміст електронних документів, підтверджувати запити на видалення файлів, обговорювати документи в чаті, зберігати та мати постійний доступ до файлів, оперативно отримувати інформацію про перелік документів в угоді, а також відстежувати статус документів.

У пресслужбі запевнили, що при розробці програми Star.Docs були реалізовані заходи із захисту персональних даних і самого додатку, а інформація зашифрована в онлайн-сервісі. Для гарантії від втрати даних система проводить регулярне резервне копіювання (бекап) інформації користувачів.

Фото: Київстар