Київстар запроваджує новий мобільний додаток для електронного документообігу
Про це розповіли Укрінформу в пресслужбі оператора.
«Мобільний оператор Київстар спільно з Intecracy Deals, компанією з розробки програмного забезпечення, представляє мобільний додаток Star.Docs для електронного документообігу: узгодження, обмін та зберігання юридично значимих електронних документів, а також їх підписання за допомогою технології Mobile ID від Київстар тепер можливо в смартфоні», - йдеться у повідомленні.
За інформацією Київстар, встановивши додаток Star.Docs на мобільний пристрій, користувач зможе узгоджувати та підписувати електронні документи, переглядати зміст електронних документів, підтверджувати запити на видалення файлів, обговорювати документи в чаті, зберігати та мати постійний доступ до файлів, оперативно отримувати інформацію про перелік документів в угоді, а також відстежувати статус документів.
У пресслужбі запевнили, що при розробці програми Star.Docs були реалізовані заходи із захисту персональних даних і самого додатку, а інформація зашифрована в онлайн-сервісі. Для гарантії від втрати даних система проводить регулярне резервне копіювання (бекап) інформації користувачів.
Фото: Київстар