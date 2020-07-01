Суд перевірить, чи не "закатали в асфальт" частину з 354 мільйонів на ремонті Окружної

Прокуратура Києва подала позов про скасування рішення тендерного комітету та визнання недійсним договору на виконання додаткових робіт з будівництва відрізку Великої Окружної дороги на загальну суму 354,2 млн грн.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"Установлено, що у квітні 2020 року комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» здійснювалася закупівля послуг з виконання додаткових робіт з будівництва відрізку Великої Окружної дороги протяжністю 1,8 км на загальну суму 354, 2 млн грн. При цьому комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорну процедуру закупівлі, тобто без проведення аукціону, та укладено з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти", - зазначають у відомстві.

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Таким чином, стверджують у прокуратурі, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму.

З огляду на це прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним, скасування рішення тендерного комітету та визнання недійсним укладеного договору.