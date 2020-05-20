У Києва триває капремонт та будівництво на 13 мостах і шляхопроводах

У Києва триває капітальний ремонт на 13 мостах і шляхопроводах.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві сьогодні тривають роботи на багатьох інфраструктурних об’єктах. Ми капітально ремонтуємо та будуємо 13 мостів і шляхопроводів. Більшість об’єктів, що оновлюємо, не бачили ремонту понад 40 років", - сказав Кличко.

За його словами, на Борщагівському шляхопроводі капітально відремонтували вже половину споруди.

"Повністю оновили майже всю конструкцію, також оновили трамвайні колії і розпочали другий етап реконструкції в напрямку Великої окружної. Зараз там розбирають стару частину мосту і до кінця цього року кияни побачать повністю оновлений шляхопровід", - наголосив мер.

Він додав, що протиаварійні роботи розпочали і на Новокостянтинівському шляхопроводі.

Кличко зазначив, що днями у столиці відкрили рух шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонським і Бандери.

Таким чином дорожники завершили перший етап ремонту розв’язки.