У Києві за добу - 101 випадок зараження коронавірусом

На сьогодні в столиці вже 5 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Динаміка захворювання на коронавірус в місті, на жаль, невтішна. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 101 людину. На сьогодні в столиці вже 5 138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Він додав, що серед тих, що захворіли, 46 жінок віком від 19 до 83 років, три дівчинки, яким 1, 6 та 14 років, та 48 чоловіків віком від 18 до 83 років і четверо хлопчиків від 1 місяця до 13 років.

За словами мера, захворіли і 7 медиків. Одужали за добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 1598 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському і Дніпровському районах – по 15, у Дарницькому – 14 та в Деснянському районі – 11 випадків", - розповів він.

Як повідомлялось, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.