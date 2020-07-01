На Київщині за добу виявили 25 випадків COVID-19
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2610 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 218 дітей та 477 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 25", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на стаціонарному лікуванні перебуває 289 осіб, на самоізоляції – 2321.
Одужали 1356 осіб (у т.ч. 115 дітей).
За час пандемії померло – 50 осіб.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6009 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 9836 контактними особами.
Як повідомлялось, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.