На Київщині за добу виявили 25 випадків COVID-19

У Київській області підтверджено 2610 випадків захворювання на коронавірус, за добу зафіксовано 25 нових випадки.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2610 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 218 дітей та 477 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 25", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на стаціонарному лікуванні перебуває 289 осіб, на самоізоляції – 2321.

Одужали 1356 осіб (у т.ч. 115 дітей).

За час пандемії померло – 50 осіб.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6009 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 9836 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.