У Києві за добу виявили 142 випадки коронавірусу

У Києві кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Ситуація із захворюванням на коронавірус у столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини. На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - написав Кличко.

За його даними, захворіли 72 жінки віком від 19 до 75 рокiв, 60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв, а також 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років. Інфіковані також четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Деснянському - 20. У Печерському і Дарницькому районах - по 19 випадків, додав мер.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.