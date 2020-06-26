Перші бібліотеки Києва готові відновити роботу, дотримуючись усіх необхідних вимог.

Про це поінформувала директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми готові відкрити бібліотеки для киян, проте обов’язковою вимогою залишається дотримання необхідних санітарних та протиепідемічних вимог, як з боку адміністрації бібліотек, так і відвідувачів. Сьогодні саме центральні бібліотеки готові до відкриття: встановлено необхідну кількість санітайзерів, приміщення обробляються та дезінфікуються, адміністрація працює у масках та рукавичках, зберігаючи соціальну дистанцію. Наголошую, пандемія нікуди не зникла і ми всі маємо бути вкрай обережні!» – зазначила Попова.

Так, 1 липня планують відкритися три столичні центральні бібліотеки: Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих, вул. Тургенєвська, 83-85; Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва просп. Перемоги, 25-А; Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія», вул. Льва Толстого, 49.

Вона також зауважила, що районні міські бібліотеки працюють на книговидачу за попереднім замовленням, також готуючись до відновлення роботи. Графік відкриття буде повідомлено, щойно умови будуть відповідати зазначеним нормам.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві зафіксовано 4726 випадків коронавірусу.

Столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень у зв’язку зі збільшенням кількості випадків коронавірусу.