Про новий спалах COVID-19 у Києві: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки дітей хворіє на коронавірус у столиці;
- де в місті виявили спалах COVID-19;
- за яких умов Київ повернеться до суворих обмежень;
- про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;
- про підтримку підприємців під час карантину;
- який іще парк капітально відремонтували в столиці.