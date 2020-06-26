Про новий спалах COVID-19 у Києві: брифінг Кличка

Про новий спалах COVID-19 у Києві: брифінг Кличка

Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві 

Так, Віталій Кличко поінформує:

 - на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

 - скільки дітей хворіє на коронавірус у столиці;

 - де в місті виявили спалах COVID-19;

 - за яких умов Київ повернеться до суворих обмежень;

 - про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;

 - про підтримку підприємців під час карантину;

- який іще парк капітально відремонтували в столиці.

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