Про новий спалах COVID-19 у Києві: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки дітей хворіє на коронавірус у столиці;

- де в місті виявили спалах COVID-19;

- за яких умов Київ повернеться до суворих обмежень;

- про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;

- про підтримку підприємців під час карантину;

- який іще парк капітально відремонтували в столиці.