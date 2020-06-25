COVID-19 у Києві: у яких районах хворих найбільше

У Києві на сьогодні підтверджено 4609 випадків захворювання на COVID-19, з них 81 за останню добу.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину. На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

За словами Кличка, серед тих, хто захворів, - 51 жінка віком від 18 до 78 років, три дівчинки від 2 до 14 років, 23 чоловіки віком від 18 до 80 років і четверо хлопчиків, від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

Госпіталізовано 12 пацієнтів, решта на самоізоляції, під контролем лікарів, додав Кличко.

За його словами, одужали за добу 33 людини, а за весь час пандемії - 1473 мешканці Києва.

Міський голова поінформував, що найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі (13), Оболонському та Солом’янському (по 12) і Шевченківському (9).

Як повідомлялось, в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, зокрема за добу 994.