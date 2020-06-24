У Києві Opel вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом

У Києві Opel вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом

Укрінформ
У столиці поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі автобуса й автомобіля, внаслідок якої було госпіталізовано 3 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні о 09:55 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП на Столичному шосе. На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, "швидка" й рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, автомобіль "Опель" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, і внаслідок ДТП водія та пасажира іномарки, а також пасажирку автобусу госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

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За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин події.

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