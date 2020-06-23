Під київською мерією протестують медики

Медики Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини та Центру мікрохірургії ока зібралися на мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на мітинг прийшли кілька десятків медиків з вимогою відновити фінансування цих лікарень та виплатити їм зарплату.

"Шість місяців чиновники вирішують, що ж робити з цими лікарнями, хто їх буде фінансувати і все це розказують нам, представникам колективів та медикам, які зараз сидять без зарплати", - сказав представник трудових колектив Київського центру перинатальної медицини та Центру мікрохірургії ока Дмитро Василець.

Мітинг медиків під КМДА/ Фото: Геннадій Мінченко

За його словами, працівники цих двох лікарень очікують на рішення Київської міської ради, яка могла б передати ці лікарні під управління Міністерства охорони здоров'я для подальшого їх фінансування.

"Є вже кілька рішень Київради щодо виділення коштів для виплати зарплат. Але чиновники КМДА не виконують ніяких вказівок, навіть Київради", - сказав Василець.

Він пов'язує причини припинення фінансування з другим етапом медичної реформи та тарифами НСЗУ.

"Київський центр перинатальної медицини та Центр мікрохірургії ока - там високоспеціалізовані медичні послуги і на них просто не розробили тарифи. І виходить так, що вони не можуть тепер отримати гроші. Ті тарифи, які вони вже надали, вони є ринковими. На жаль, таких закладів на всю країну близько 500 лікарень, які ще не уклали договори з НСЗУ. Це говорить про те, що 500 лікарень по країні стоять під питання чи буде в них якесь фінансування чи будуть ці лікарні скорочувати людей", - зазначив він.