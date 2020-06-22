Вибух на Позняках: у рятувальників - етап

Вибух на Позняках: у рятувальників - етап "ювелірної" роботи

Укрінформ
У Державній службі з надзвичайних ситуацій не можуть спрогнозувати, коли буде завершено розбір завалів на місці вибуху у столичній багатоповерхівці.

Про це у коментарі журналістам заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не можу сказати (скільки триватимуть роботи з розбору завалів – ред.), цього ніхто зараз не може сказати. Ми не можемо приблизно робити ніяких припущень. Є факт, є чітка робота рятувальників, вони не будуть поспішати, бо це не та ситуація. Ми не можемо це планувати (термін закінчення цих робіт - ред.), бо ми дивимося на будівельні конструкції, на їхню поведінку. Відповідно, чи підсилюємо, чи зменшуємо кількість людей, які працюють. Наразі обмежена кількість працює, бо проводимо обережну ювелірну роботу, бо дуже важливо в цій ситуації, щоб не пішли далі конструкції, це досить складна, дійсно важка робота», - пояснив пресофіцер ДСНС.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть люди із прилеглих під’їздів ночувати в цьому будинку, Хорунжий зазначив, що таке рішення прийматиме штаб ліквідації надзвичайної ситуації, і «якщо буде інформація, що люди зможуть відчувати себе безпечно при цьому, то, звичайно, таке рішення буде прийнято».

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«Але зараз на себе таку відповідальність ніхто не візьме, поки не буде зроблено відповідний аналіз, поки не буде укріплення конструкцій, поки не будуть проведені відповідні роботи», - зазначив він.

Хорунжчий нагадав, що у ДСНС попередньо причиною цієї надзвичайної події вважають вибух газоповітряної суміші, «далі цим вже займатиметься Нацполіція і давати свої висновки».

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Він також пояснив, що рух прилеглою вулицею перекрито, бо працює відповідна рятувальна і спеціальна техніка: «Такий порядок, так завжди робиться».

На місці події працює Нацполіція і Нацгвардія, яка очепила відповідну територію цієї надзвичайної ситуації.

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Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Києві на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

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