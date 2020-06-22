Вибух на Позняках: у рятувальників - етап "ювелірної" роботи

У Державній службі з надзвичайних ситуацій не можуть спрогнозувати, коли буде завершено розбір завалів на місці вибуху у столичній багатоповерхівці.

Про це у коментарі журналістам заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не можу сказати (скільки триватимуть роботи з розбору завалів – ред.), цього ніхто зараз не може сказати. Ми не можемо приблизно робити ніяких припущень. Є факт, є чітка робота рятувальників, вони не будуть поспішати, бо це не та ситуація. Ми не можемо це планувати (термін закінчення цих робіт - ред.), бо ми дивимося на будівельні конструкції, на їхню поведінку. Відповідно, чи підсилюємо, чи зменшуємо кількість людей, які працюють. Наразі обмежена кількість працює, бо проводимо обережну ювелірну роботу, бо дуже важливо в цій ситуації, щоб не пішли далі конструкції, це досить складна, дійсно важка робота», - пояснив пресофіцер ДСНС.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть люди із прилеглих під’їздів ночувати в цьому будинку, Хорунжий зазначив, що таке рішення прийматиме штаб ліквідації надзвичайної ситуації, і «якщо буде інформація, що люди зможуть відчувати себе безпечно при цьому, то, звичайно, таке рішення буде прийнято».

«Але зараз на себе таку відповідальність ніхто не візьме, поки не буде зроблено відповідний аналіз, поки не буде укріплення конструкцій, поки не будуть проведені відповідні роботи», - зазначив він.

Хорунжчий нагадав, що у ДСНС попередньо причиною цієї надзвичайної події вважають вибух газоповітряної суміші, «далі цим вже займатиметься Нацполіція і давати свої висновки».

Він також пояснив, що рух прилеглою вулицею перекрито, бо працює відповідна рятувальна і спеціальна техніка: «Такий порядок, так завжди робиться».

На місці події працює Нацполіція і Нацгвардія, яка очепила відповідну територію цієї надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Києві на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).