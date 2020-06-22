Київводоканал відновив повноцінне водопостачання масивів західної частини столиці

ПрАТ "АК "Київводоканал" завершив роботи на станції "Виноградар ІІІ" та відновив повноцінне водопостачання масивів західної частини Києва.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Спеціалісти ПрАТ «АК «Київводоканал» успішно завершили роботи на водопровідній насосній станції «Виноградар-3», де замінено дві запірні арматури діаметром 1400 мм. Водопостачання масивів Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко, Біличі, а також селищ Горенка та Пуща-Водиця повністю відновлено. Мешканці всіх цих масивів з водою", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор Київводоканалу Дмитро Новицький зазначив, що це був дуже важливий і корисний досвід, і «цей успішний досвід для нас ми будемо застосовувати й надалі, оскільки чимало об’єктів потребують реконструкції та модернізації».

Як наголосив Новицький, за нормативами такі роботи мають виконувати протягом двох діб, але через злагоджену професійну роботу фахівців Київводоканалу їх завершили майже на добу раніше.

Як повідомляв Укрінформ, ПрАТ "АК "Київводоканал" напередодні застерігав про можливі тимчасові перебої із водопостачанням у житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка та Пуща-Водиця. Відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій.