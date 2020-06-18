У деяких масивах столиці можливі перебої з водою, киянам радять робити запаси

У столиці з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня у житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка та Пуща-Водиця можливі тимчасові перебої із водопостачанням.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".

"Передусім вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тож мешканцям варто завчасно зробити запас, якого вистачить на 2 дні", - йдеться у повідомленні.

Чи потрапить конкретний будинок до зони пониження тиску, можна дізнатись за посиланням .

Як пояснюють у "Київводоканалі", відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій. На жаль, зробити це без пониження тиску у водопровідній мережі неможливо.

Через пониження тиску варто очікувати відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок. Але підприємство радить мати хоча б мінімальний запас води для господарських потреб.

Як засвідчує досвід проведення подібних робіт "Київводоканалом", їхнє виконання в нічний час та у вихідні дні є найбільш оптимальним, оскільки в ці періоди зменшується споживання води. Більше того, частина мешканців виїжджає з міста і взагалі не користується водою.

У підприємстві наголошують, що ці роботи планувалось провести ще у квітні-травні, але через введення карантинних обмежень вони були перенесені. З огляду на те, що в подальшому температура повітря зростатиме, було визначено саме період 19-21 червня.

"Київводоканал" також забезпечить мешканців масивів питною водою. Для цього буде задіяно 9 автоцистерн. Починаючи з 06:00 20 червня вони будуть чергувати за такими адресами: просп. Правди, 31; просп. Свободи на розі вул. Світлицького; просп. Свободи, 2; просп. Свободи, 30; вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри; вул. Гната Юри, 7-Б; вул. Чистяківська, 7; вул. Кулібіна, 5-6; вул. Максименка, 10 (Пуща-Водиця).

Автоцистерни можуть від’їжджати для заправки, час відсутності може становити 2 години.

Також набрати воду можна буде з бюветів (адреси бюветних комплексів – за посиланням ).

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У "Київводоканалі" запевнили, що на якість води ремонтні роботи не вплинуть. Після завершення робіт основні трубопроводи промиють перед тим, як водопостачання відновиться.