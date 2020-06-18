У деяких масивах столиці можливі перебої з водою, киянам радять робити запаси
Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".
"Передусім вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тож мешканцям варто завчасно зробити запас, якого вистачить на 2 дні", - йдеться у повідомленні.
Чи потрапить конкретний будинок до зони пониження тиску, можна дізнатись за посиланням.
Як пояснюють у "Київводоканалі", відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій. На жаль, зробити це без пониження тиску у водопровідній мережі неможливо.
Через пониження тиску варто очікувати відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок. Але підприємство радить мати хоча б мінімальний запас води для господарських потреб.
Як засвідчує досвід проведення подібних робіт "Київводоканалом", їхнє виконання в нічний час та у вихідні дні є найбільш оптимальним, оскільки в ці періоди зменшується споживання води. Більше того, частина мешканців виїжджає з міста і взагалі не користується водою.
У підприємстві наголошують, що ці роботи планувалось провести ще у квітні-травні, але через введення карантинних обмежень вони були перенесені. З огляду на те, що в подальшому температура повітря зростатиме, було визначено саме період 19-21 червня.
"Київводоканал" також забезпечить мешканців масивів питною водою. Для цього буде задіяно 9 автоцистерн. Починаючи з 06:00 20 червня вони будуть чергувати за такими адресами: просп. Правди, 31; просп. Свободи на розі вул. Світлицького; просп. Свободи, 2; просп. Свободи, 30; вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри; вул. Гната Юри, 7-Б; вул. Чистяківська, 7; вул. Кулібіна, 5-6; вул. Максименка, 10 (Пуща-Водиця).
Також набрати воду можна буде з бюветів (адреси бюветних комплексів – за посиланням).
У "Київводоканалі" запевнили, що на якість води ремонтні роботи не вплинуть. Після завершення робіт основні трубопроводи промиють перед тим, як водопостачання відновиться.