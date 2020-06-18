На столичному Північному мосту три ночі обмежуватимуть рух транспорту
Укрінформ
Комунальна корпорація "Київавтодор" упродовж трьох ночей проводитиме на Північному мосту ремонтні роботи.
У зв'язку з цим вже сьогодні вночі на мосту буде частково обмежено рух транспорту, йдеться в повідомленні пресслужби КК "Київавтодор" у Facebook.
“На Північному мосту упродовж трьох ночей триватиме поточний ремонт. Працювати будемо в напрямку просп. С. Бандери", – сказано в повідомленні.
Наголошується, що для меншого впливу на трафік роботи будуть виконувати з 22 до 6 години. Згідно з повідомленням, під час робіт рух транспорту буде частково обмежений:
- з 22:00 17 червня до 6:00 18 червня;
- з 22:00 18 червня до 6:00 19 червня;
- з 22:00 19 червня до 6:00 20 червня.
Як раніше повідомлялося, на вулиці Грінченка у Солом'янському районі Києва частково обмежили рух до 5 липня. Це пов'язано з проведенням дорожніх робіт.