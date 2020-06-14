У Києві через аварію на водопроводі перекрили рух у бік вулиці Сім’ї Сосніних

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

"На просп. Академіка Корольова – аварія на водопроводі діаметром 600 мм. Через розриття перекрито рух у бік вул. Сім'ї Сосніних. Об’їхати ремонтну зону можна так: просп. Ак. Корольова – вул. Пшенична – вул. Сім'ї Сосніних – просп. Леся Курбаса", - зазначається у повідомленні.

Працівники "Київводоканалу" уже почали ліквідовувати наслідки пориву.

Закінчити ремонт комунікацій планують до 9:00 15 червня. Після того почнуть відновлювати асфальтове покриття.