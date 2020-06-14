У Києві через аварію на водопроводі перекрили рух у бік вулиці Сім’ї Сосніних
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Укрінформ
У Києві через аварію на водопроводі проспектом Академіка Корольова перекрито рух у бік вулиці Сім’ї Сосніних.
Про це повідомляє офіційний портал Києва.
"На просп. Академіка Корольова – аварія на водопроводі діаметром 600 мм. Через розриття перекрито рух у бік вул. Сім'ї Сосніних. Об’їхати ремонтну зону можна так: просп. Ак. Корольова – вул. Пшенична – вул. Сім'ї Сосніних – просп. Леся Курбаса", - зазначається у повідомленні.
Працівники "Київводоканалу" уже почали ліквідовувати наслідки пориву.
Закінчити ремонт комунікацій планують до 9:00 15 червня. Після того почнуть відновлювати асфальтове покриття.