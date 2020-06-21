Через вибух у багатоповерхівці перекрили рух проспектом Григоренка

Через вибух у дев'ятиповерхівці на Позняках перекрито рух проспектом Григоренка.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

"Повністю перекрито рух проспектом П. Григоренка (від вулиці С. Крушельницької до просп. Григоренка, 41) через рятувально-пошукові роботи", - йдеться у повідомленні.

Київська багатоповерхівка, в якій стався вибух / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС України та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.).

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

На місці перебувають Київський міський голова Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС України Микола Чечоткін.