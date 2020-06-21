На місці вибуху в столичній багатоповерхівці шукають ще трьох мешканців

У Києві правоохоронці встановлюють обставини вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Пошуки ще трьох мешканців будинку тривають. Причина вибуху з’ясовується. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що кілька хвилин тому у Дарницькому районі столиці по вулиці Соломії Крушельницької в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці події працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами виявлено загиблого, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.