На місці вибуху в 9-поверхівці у Дарницькому районі столиці виявили загиблого

У Дарницькому районі Києва на місці вибуху в 9-поверхівці рятувальники виявили загиблого.

Про це інформує КМДА у Telegram.

«О 10:47 рятувальники на місці вибуху виявили загиблого під плитою. Рятувальники працюють на місці, перевіряють територію. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМДА, вибух стався близько 10:07 у 10-ти поверховому житловому будинку на вул. Григоренка, 41. Унаслідок вибуху пошкоджено балкони та кімнати з 5 до 9 поверхів. На місці вже працюють столичні рятувальники.

Зі свого боку, у ДСНС зазначили, що у Дарницькому районі в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші.

«Евакуйовано 21 особу. Деблоковано 1 особу та проводиться деблокування трьох осіб з-під завалів», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на ДСНС, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вулиці Соломії Крушельницької в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції. Від ДСНС залучено 46 чол. о/с та 9 од. техніки.

Зі свого боку речниця ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага уточнила у коментарі Укрінформу, що вибух був один, і саме за адресою вулиця Соломії Крушельницької 1/5.