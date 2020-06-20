У Києві провели нічні "карантинні" рейди у розважальних закладах — 17 штрафів

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

«Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели рейди на дотримання карантинних заходів у 27 розважальних закладах столиці в нічний час у вихідні дні. За результатами перевірок 17 суб’єктів господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей». За виявлені порушення щодо діяльності двох суб’єктів господарювання відкриті кримінальні провадження за ст. 325 КК України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними КМДА, станом на 19 червня комісії перевірили виконання протиепідемічних заходів у 1020 закладах громадського харчування, в 900 продовольчих магазинах, у 445 об’єктах непродовольчої групи товару разом із салонами краси та об’єктами іншого профілю, де відбувається прийом відвідувачів. Проведено 920 консультацій суб’єктів господарювання.

Повідомляється, що під час проведення комісійних заходів виявлені порушення переважно на об’єктах громадського харчування, а саме: відсутність засобів індивідуального захисту – працівники працюють без масок, рукавичок; відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту; не проводиться контроль термометрії працівників; недостатня кількість дезінфекційних засобів; незахищеність продуктів харчування; відсутність захисних екранів; проведення обслуговування відвідувачів у закритих залах кафе, а не на літніх майданчиках тощо.

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За результатами роботи комісій складено 375 адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей», підкреслили в КМДА.

Як повідомлялося, мобільні групи працюють у 10 районах Києва із 14 травня 2020 року. До їх складу входять представники Держпродспоживслужби, районних державних адміністрацій, КП «Київблагоустрій», КП «Муніципальна охорона».

За даними мера Віталія Кличка, ці групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування і у разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення. Кличко нагадав, що штрафи за такі порушення становлять від 17 до 51 тисячі гривень, на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. Також заклад можуть закрити у разі виявлення значних порушень, до усунення цих порушень.