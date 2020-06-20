У Києві зафіксували нові випадки захворювання серед освітян

У школах столиці зафіксували нові випадки захворювання на коронавірус серед працівників освітньї сфери.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З’являються нові випадки захворювання на коронавірус і серед освітян. Зокрема, за останній тиждень по одному випадку виявили в школах №270, 212, 282 та в ліцеї №51. Також у школі №235, та новий випадок - у школі №197. У школі №308 на коронавірус захворів завуч. Там усіх працівників, оскільки було багато контактних, відправили на самоізоляцію", - розповів Кличко.

Також Кличко нагадав, що київським випускникам, які не збираються цього року вступати в українські вищі навчальні заклади, дозволили не складати ЗНО.

"Ті ж, хто вступатимуть до вишів, матимуть змогу пройти зовнішнє незалежне оцінювання, це виважене рішення в нинішній ситуації, бо безпека і здоров’я наших дітей це головне", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня Віталій Кличко заявив, що Київ ухвалив рішення про необов'язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України. Він додав, що епідеміологічна ситуація складна, і це повинні зрозуміти і в Міністерстві освіти.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.