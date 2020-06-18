Економіст Кушнірук збирається у мери Києва

Про це йдеться в заяві Кушнірука, яку він оприлюднив у Facebook.

«Враховуючи праймеріз, який проводитиме партія «Європейська солідарність» для визначення кандидата на посаду Київського міського голови, я ухвалив рішення про своє бажання брати в ньому участь», - зазначив Кушнірук.

Він нагадав, що 5 червня «Європейська солідарність» запропонувала Віталію Кличку висунути свою кандидатуру на посаду міського голови та сформувати єдиний список кандидатів до Київради, проте він цю пропозицію відкинув. За словами економіста, пропозиція щодо кандидатури Кличка ґрунтувалася на бажанні згуртувати політичні сили, які мають спільну політичну історію і підтримують проєвропейський розвиток України.

Відмова Кличка від неї, вважає Кушнірук, «означає, що проєвропейськи налаштовані політичні сили будуть знову розділені й боротимуться між собою на одному електоральному полі».

За словами економіста, його знання та управлінський досвід дають йому змогу «запропонувати програму розвитку Києва «Десять кроків назустріч киянам».

Як повідомлялося, вибори мера Києва планується провести 25 травня. Кличко заявив, що піде на ці вибори від партії УДАР.