У столиці сім пунктів не готові до проведення ЗНО

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

"За результатами у 7 пунктах були виявлені порушення вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відсутній медичний працівник, співробітники недостатньо забезпечені засобами індивідуального захисту (маски медичні, рукавички), антисептичними та дезінфекційними засобами, безконтактними термометрами.

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Зазначається, що інші 95 пунктів в Києві відповідають вимогам.

У Держпродспоживслужбі поінформували, що для проведення моніторингу дотримання протиепідемічних заходів у пунктах тестування, розміщених на території Києва, працюватимуть напередодні початку кожної сесії ЗНО 10 робочих груп.

До складу груп входять спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві та Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня, всього підготовлено 82 тисячі аудиторій у понад 5 тис. пунктах тестування.

Також МОН спільно з НАК "Нафтогаз", дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Посольством Швейцарії в Україні та за участі облдержадміністрацій провели роботу по забезпеченню всіх пунктів тестування масками, засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами тощо.