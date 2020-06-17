Поліція нарахувала під ОП близько 600 учасників акцій “за” і “проти” Шарія
Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує пресслужба МВС.
«Загалом, за словами начальника поліції Києва, за попередніми підрахунками, у цій акції взяли участь до 500 осіб, а в альтернативній - понад 100», - йдеться у повідомленні.
Крищенко нагадав, що під час цих акцій було затримано 15 активних учасників.
«Всі вони наразі перебувають у Печерському райуправлінні поліції. Стосовно одного затриманого відкрите кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Ці всі порушення зафіксовано на відео: затриманий розпилює газ із балончика у бік поліцейських. Крім того, діям інших учасників акції також буде надана юридична оцінка: вирішується, чи це будуть адмінпротоколи чи кримінальні провадження», - зазначив Крищенко.
За його словами, сьогоднішні акції фактично закінчені, люди роз’їжджаються на метро до автобусів, тому що чимала кількість прибула з інших регіонів. «На кінцевих станціях метро чергують наряди поліції, які забезпечують правопорядок та відслідковують їх від’їзд», - уточнив начальник столичної поліції.
Він поінформував, що також було кілька звернень до поліцейських від учасників акції, яким через спеку стало зле, і усім надано першочергову медичну допомогу.
«Ми отримали ще три звернення: одне із Маріїнського парку - двоє осіб зателефонували до поліції і повідомили, що на них напали. Вони дають свідчення у відділку, а поліцейські розшукують нападників за прикметами, які надали потерпілі. Також надійшла заява, що під час акції біля Офісу Президента України у нього кинули невідомим предметом», - додав Крищенко.
Усі ці факти, за його словами, внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.
Як повідомлялося, вранці у серед під Офісом Президента проходила акція прибічників блогера Анатолія Шарія і їхніх противників.