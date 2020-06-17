Поліція нарахувала під ОП близько 600 учасників акцій “за” і “проти” Шарія

У масових заходах, які проходили під Офісом Президента, загалом узяло участь близько 600 осіб.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує пресслужба МВС.

«Загалом, за словами начальника поліції Києва, за попередніми підрахунками, у цій акції взяли участь до 500 осіб, а в альтернативній - понад 100», - йдеться у повідомленні.

Крищенко нагадав, що під час цих акцій було затримано 15 активних учасників.

«Всі вони наразі перебувають у Печерському райуправлінні поліції. Стосовно одного затриманого відкрите кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Ці всі порушення зафіксовано на відео: затриманий розпилює газ із балончика у бік поліцейських. Крім того, діям інших учасників акції також буде надана юридична оцінка: вирішується, чи це будуть адмінпротоколи чи кримінальні провадження», - зазначив Крищенко.

За його словами, сьогоднішні акції фактично закінчені, люди роз’їжджаються на метро до автобусів, тому що чимала кількість прибула з інших регіонів. «На кінцевих станціях метро чергують наряди поліції, які забезпечують правопорядок та відслідковують їх від’їзд», - уточнив начальник столичної поліції.

Він поінформував, що також було кілька звернень до поліцейських від учасників акції, яким через спеку стало зле, і усім надано першочергову медичну допомогу.

«Ми отримали ще три звернення: одне із Маріїнського парку - двоє осіб зателефонували до поліції і повідомили, що на них напали. Вони дають свідчення у відділку, а поліцейські розшукують нападників за прикметами, які надали потерпілі. Також надійшла заява, що під час акції біля Офісу Президента України у нього кинули невідомим предметом», - додав Крищенко.

Усі ці факти, за його словами, внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, вранці у серед під Офісом Президента проходила акція прибічників блогера Анатолія Шарія і їхніх противників.