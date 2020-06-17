У Києві медики становлять 12% від загальної кількості хворих на COVID-19

У Києві на коронавірусну інфекцію захворіло 582 медпрацівники, що становить 12 відсотків від загальної кількості заражених у столиці.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за період пандемії в столиці захворіло 582 медичні працівники. Тобто, 12 відсотків від усіх інфікованих киян. Переважна більшість з них "підхопили" вірус на роботі", - сказав Кличко.

Він зазначив, шо на сьогодні в стаціонарах перебуває 32 медики. Решта - на самоізоляції. За його словами, 249 медичних працівників вже одужали і вийшли на роботу.

"Я закликаю всіх допомогти нашим лікарям, медсестрам, молодшому медичному персоналу. Ми можемо це зробити, дотримуючись простих і таких необхідних правил безпеки", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19, за добу 758.