У Києві за добу - 41 випадок COVID-19 та дві смерті

У столиці вже 4026 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 41 людину, двоє людей померли. На сьогодні у столиці вже 4026 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли, - 26 жінок віком від 20 до 81 року і дівчинка, якій 7 років, також 10 чоловіків від 25 до 75 років та четверо хлопчиків, віком від 1 до 6 років. Захворіли і троє медиків.

Одужань зафіксовано за минулу добу 66. Усього коронавірус подолали 1230 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 11 та в Голосіївському – 5 випадків.

Як повідомлялося, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджені 33 234 випадки COVID-19, за добу - 758 нових.