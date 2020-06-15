У Києві за добу виявили 53 випадки коронавірусу

На сьогодні в Києві вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу виявлено 53 нові випадки.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких виявили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 53 людини. Двоє хворих померли. На сьогодні у столиці вже 3957 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 21 жінка віком від 36 до 86 років, троє дівчаток – 4, 5, та 6 років, 27 чоловіків віком від 20 до 87 років та двоє хлопчиків - 5 і 9 років.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі –12, у Солом’янському - 9 та в Деснянському і Дарницькому районах – по 7 випадків», - сказав Кличко.

Він зазначив, що також захворіли троє медиків.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.