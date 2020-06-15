ПЛР-тести виявляють коронавірус у 5% киян – Кличко
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З усіх зроблених тестів на виявлення коронавірусу трохи більше 5 відсотків виявляються позитивними. Загалом же, тим, хто захворів, роблять два тести. Перший - для виявлення хвороби, і другий – коли людина клінічно одужала", - сказав Кличко.
Він зазначив, що у Києві сьогодні найвищий показник ПЛР-тестування в країні. Понад 85 тестів на 100 тисяч мешканців міста.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.
Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 656 за добу.