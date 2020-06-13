У Києві за добу виявили 72 випадки коронавірусу — Кличко

Станом на 13 червня в Києві підтверджено 3838 випадків захворювань на COVID-19, за минулу добу захворіли 72 людини, із них двоє медиків.

Такі дані опублікував Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 72 людини. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, - написав він.

За даними мера, серед тих, що захворіли минулої доби, 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв та 7 дівчаток від 2 до 17 років; 30 чоловіків віком від 19 до 75 років і хлопчик, якому 10 років.

Також Кличко додав, що захворіли, зокрема, і двоє медиків.

Кличко проінформував, що до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта, інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Водночас він зауважив, що одужали за добу 32 людини.

Міський голова пояснив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі — 16, у Дніпровському — 9, у Голосіївському районі - 8 випадків.

“Всього коронавірус подолали 1164 мешканця столиці”, - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, у тому числі 683 за останню добу.