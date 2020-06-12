Фігурантів справи про підготовку

Фігурантів справи про підготовку "теракту на ринку" у Криму арештували на два місяці

Укрінформ
«Київський райсуд» Сімферополя ухвалив рішення заарештувати на два місяці Хорошавіна, Лагутіна, Кулієвича. За версією ФСБ, вони готували теракт на ринку міста.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на представника пресслужби «суду» Феріде Ілімдарову.

«Трьом фігурантам - Хорошавіну, Лагутіну та Кулієвичу - обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці, терміном до 10 серпня 2020 року. Підозрюваному Решетніченку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на той же термін», - сказала Ілімдарова.

Засідання пройшло в закритому режимі. Підтримати молодих людей до будівлі суду прийшли півтора десятка рідних і знайомих.

Адвокати заявили, що мають намір оскаржити арешт у Верховному суді Криму. За словами адвоката 18-річного Валентина Хорошавіна Тетяни Почивалової, проблеми почалися через те, що її підзахисний у соцмережі один раз щось не те лайкнув.

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Як повідомлялося, в середу в окупованому Росією Криму затримали п'ять осіб, яких ФСБ звинувачує у підготовці теракту на ринку Сімферополя.

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