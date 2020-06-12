Фігурантів справи про підготовку "теракту на ринку" у Криму арештували на два місяці

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на представника пресслужби «суду» Феріде Ілімдарову.

«Трьом фігурантам - Хорошавіну, Лагутіну та Кулієвичу - обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці, терміном до 10 серпня 2020 року. Підозрюваному Решетніченку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на той же термін», - сказала Ілімдарова.

Засідання пройшло в закритому режимі. Підтримати молодих людей до будівлі суду прийшли півтора десятка рідних і знайомих.

Адвокати заявили, що мають намір оскаржити арешт у Верховному суді Криму. За словами адвоката 18-річного Валентина Хорошавіна Тетяни Почивалової, проблеми почалися через те, що її підзахисний у соцмережі один раз щось не те лайкнув.

Як повідомлялося, в середу в окупованому Росією Криму затримали п'ять осіб, яких ФСБ звинувачує у підготовці теракту на ринку Сімферополя.