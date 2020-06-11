Ткаченко підтримає кандидата в мери Києва, який матиме шанси проти Кличка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко має намір допомагати, зокрема порадами, тому кандидату в мери Києва від партії «Слуга народу», який матиме реальні шанси у цих виборчих перегонах перемогти чинного мера Віталія Кличка.

Про це він сказав у вечірньому ефірі hromadske.ua, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я підтримаю того, хто матиме найбільше шансів у першу чергу перемогти Кличка», - сказав Ткаченко.

Водночас він не став називати прізвища тих, кого вважає сильним суперником для чинного мера, та закликав дочекатися результатів праймеріз.

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Як повідомляв Укрінформ, народні депутати із фракції партії "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри участі в праймеріз вже оголосили народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко.

4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України.

Згідно з Конституцією України, чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.