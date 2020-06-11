Ткаченко підтримає кандидата в мери Києва, який матиме шанси проти Кличка
Про це він сказав у вечірньому ефірі hromadske.ua, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я підтримаю того, хто матиме найбільше шансів у першу чергу перемогти Кличка», - сказав Ткаченко.
Водночас він не став називати прізвища тих, кого вважає сильним суперником для чинного мера, та закликав дочекатися результатів праймеріз.
Як повідомляв Укрінформ, народні депутати із фракції партії "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри участі в праймеріз вже оголосили народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко.
4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України.
Згідно з Конституцією України, чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.