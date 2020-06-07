Фінансування лікарень: Степанов розповів про виключення для двох медзакладів Києва
Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Київська міська рада не провела автономізацію (цих закладів - ред.), вона тільки зараз почала це робити, і для того щоб не було звільнення лікарів, закриття таких закладів, тому що ми не маємо права втрачати в результаті зміни фінансування було прийнято таке рішення, як виключення. До 31 грудня вони повинні пройти всі процеси, для того щоб перейти в комунальне неприбуткове підприємство (КНП) і думаю, що це рішення Київської міської ради буде прийнято, і вони будуть фінансуватися на загальних умовах. Всі решта умов щодо укладання договорів з НСЗУ будуть такі ж самі, як з іншими нашими медичними закладами", - сказав Степанов.
Він наголосив, що ці медзаклади надають високоспеціалізовану медичну допомогу в тих випадках, коли в звичайних лікарнях її надати не можуть. Наприклад, за словами Степанова, Центр мікрохірургії ока на рік робить від 15 до 17 тисяч операцій, в тому числі і новонародженим.
Як повідомлялося, народний депутат Олександра Устінова оприлюднила два проєкти документів, якими вносилися зміни до нормативних актів Кабінету міністрів про фінансування двох київських лікарень, які не пройшли процес автономізації і не уклали договорів з НСЗУ. В першому документі мова йшла про те, що попри те, що лікарні не пройшли необхідні процедури, НСЗУ має укласти з ними договір та виплачувати кошти. В другому документі значилося, що послуги цих лікарень будуть платними для пацієнтів.
Міністр охорони здоров'я відкинув звинувачення у фальсифікації документів та заявив, що усі проєкти документів за процедурою проходить низку обов’язкових погоджень.