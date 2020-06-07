Фінансування лікарень: Степанов розповів про виключення для двох медзакладів Києва

Київський Центр мікрохірургії ока та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини мають пройти процес автономізації до 31 грудня, до того часу рішення про виплати їм через НСЗУ було прийнято як виключення.

Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Київська міська рада не провела автономізацію (цих закладів - ред.), вона тільки зараз почала це робити, і для того щоб не було звільнення лікарів, закриття таких закладів, тому що ми не маємо права втрачати в результаті зміни фінансування було прийнято таке рішення, як виключення. До 31 грудня вони повинні пройти всі процеси, для того щоб перейти в комунальне неприбуткове підприємство (КНП) і думаю, що це рішення Київської міської ради буде прийнято, і вони будуть фінансуватися на загальних умовах. Всі решта умов щодо укладання договорів з НСЗУ будуть такі ж самі, як з іншими нашими медичними закладами", - сказав Степанов.

Він наголосив, що ці медзаклади надають високоспеціалізовану медичну допомогу в тих випадках, коли в звичайних лікарнях її надати не можуть. Наприклад, за словами Степанова, Центр мікрохірургії ока на рік робить від 15 до 17 тисяч операцій, в тому числі і новонародженим.

Як повідомлялося, народний депутат Олександра Устінова оприлюднила два проєкти документів, якими вносилися зміни до нормативних актів Кабінету міністрів про фінансування двох київських лікарень, які не пройшли процес автономізації і не уклали договорів з НСЗУ. В першому документі мова йшла про те, що попри те, що лікарні не пройшли необхідні процедури, НСЗУ має укласти з ними договір та виплачувати кошти. В другому документі значилося, що послуги цих лікарень будуть платними для пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я відкинув звинувачення у фальсифікації документів та заявив, що усі проєкти документів за процедурою проходить низку обов’язкових погоджень.