Під Кабміном поліція затримала вісьмох осіб із газовими балончиками й ножами
Правоохорнці затримали вісьмох осіб, які намагалися перешкодити проведенню акції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
У них вилучили газові балончики, складанні ножі. Наразі поліція з’ясовує їх особи та мотиви протиправної поведінки.
На місці події, за словами очільника поліції Києва Андрія Крищенка, чергувало близько 250-ти правоохоронців.
Так, учасники акції мали пройти три кордони правоохоронців. У переважної більшості людей поліція перевіряла речі на наявність заборонених предметів.
Станом на 15:30 більшість учасників заходу розійшлась, на місці продовжує чергувати частина правоохоронців.
Раніше зранку 5 червня під Верховною Радою пройшов масовий мітинг щодо відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Участь у заході взяли понад 350 осіб.