У Києві зареєстрували 22,7 тисячі безробітних

У Київському міському центрі зайнятості станом на 1 червня на обліку перебуває 22,7 тисячі безробітних, що в 2,7 раза більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

«У першу чергу роботу втратили ті, хто працював у галузях, діяльність яких була зупинена під час карантину. Також до КМЦЗ звернулась велика кількість людей, які офіційно не працювали тривалий час, які можливо були зайняті в тіньовому секторі економіки», - повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Так, серед безробітних, які перебувають на обліку, переважають колишні працівники торгівлі (25%), державного управління (10%), фінансової та страхової діяльності (9%), підприємств переробної промисловості (9%), представники сфери інформації та телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності (7%).

У службі зайнятості повідомили, що порівняно з минулим роком чисельність колишніх працівників сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла більш ніж у 7 разів; будівництва, діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування, торгівлі - втричі; сфери мистецтва, спорту, розваги та відпочинку, підприємств переробної промисловості, транспорту та сфери інформації та телекомунікації - більш ніж удвічі.

Водночас у період послаблення карантину кількість вакансій поступово збільшується.

Так, кількість актуальних вакансій станом на 1 червня 2020 року склала 9,6 тисячі одиниць.

«Працевлаштовувались безробітні на посади директорів підприємств та начальників відділів, фахівців, головних бухгалтерів та бухгалтерів, менеджерів різних напрямів (зі збуту, адміністративної діяльності, в роздрібній торгівлі тощо), інженерів та економістів», - розповіли у КМЦЗ.

Також працевлаштовувались безробітні за такими робітничими професіями, як: водій, продавець, слюсар, охоронник тощо.

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Столична служба зайнятості продовжує активну роботу з підприємствами, які звертаються з питань надання допомоги з часткового безробіття.

«Станом на 04.06.2020 року 256 суб’єктам малого та середнього бізнесу надано допомогу по частковому безробіттю. Таким чином роботодавцям вдалося зберегти робочі місця майже для 7000 тисяч працюючих», - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, Державний центр зайнятості зареєстрував з початку карантину 166 тис. нових безробітних.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Фото з відкритих джерел