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У Києві на "Майдані Незалежності" вибухівку не знайшли – станція працює

Укрінформ
Станцію "Майдан Незалежності" у Києві перевірили і відкрили для пасажирів після повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

"Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що всі станції працюють у звичайному режимі.

Як повідомлялося, раніше 5 червня станцію "Майдан Незалежності" і пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

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