У Києві на "Майдані Незалежності" вибухівку не знайшли – станція працює
Укрінформ
Станцію "Майдан Незалежності" у Києві перевірили і відкрили для пасажирів після повідомлення про замінування.
Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.
"Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі станції працюють у звичайному режимі.
Як повідомлялося, раніше 5 червня станцію "Майдан Незалежності" і пересадку було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.