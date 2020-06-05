За добу коронавірус підтвердили ще у 82 киян – Кличко

У столиці вже 3 292 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Новини неоптимістичні. За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 82 людини. Серед них - 14 медиків. Померли від коронавірусу, такої цифри у нас ще не було, 4 людини. Вперше у нас така кількість летальних випадків за добу", - сказав Кличко.

На сьогодні в столиці вже 3 292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

"Серед тих, що захворіли: 47 жінок віком від 19 до 94 рокiв і 5 дівчаток – від 7 місяців до 14 років. Також 28 чоловіків від 22 до 77 рокiв і двоє хлопчиків, яким 9 та 10 років", - сказав Кличко.

За його словами, одужали за добу 27 киян. Усього коронавірус подолали 876 мешканців столиці.

Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадки COVID-19, за добу 553 нових випадків. Загалом, за даними ЦГЗ, одужало 11 372 особи, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 762.