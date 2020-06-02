П'ять гектарів в центрі міста: комісія Київради підтримала петицію щодо парку

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 2 червня депутати підтримали електронну петицію «Створити парк мрії (5 га) в центрі Києва», за яку проголосували понад 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Кияни пропонують створити парк у центрі міста за адресою вул. Антоновича, 52-54, на місці колишнього трамвайного депо. Орієнтовна площа зеленої зони з озером, доріжками та галявинами може становити 5 га.

«Дана ділянка знаходиться в приватній власності, але спроби її забудувати закінчилися невдало. І на місці котловану утворилося озеро, де оселилася різна живність. Відтоді було кілька спроб знайти нових інвесторів, які теж нічим не завершилися. Місто також може бути покупцем, згідно з законом про викуп для суспільних потреб. А суспільна потреба є, бо саме це показує петиція. Закон передбачає, що місто може викупити або обміняти дану ділянку, або ж зробити обмін з доплатою. Для цього потрібно провести перемовини з власником та отримати його згоду», - зазначила депутат Київради Олеся Пинзеник.

Відповідно до рішення профільної комісії КМР, виконавчий орган Київради має звернутися до власника ділянки щодо можливого викупу відповідної території для суспільних потреб. Також планується створення робочої групи, яка б напрацювала механізми викупу.

«Парк у такому місці тішитиме око усіх киян. По-перше, він розташований поруч зі станцією метро "Олімпійська", тому добиратися зручно із будь-якого куточка Києва. По-друге, ця центральна частина міста має одну із найщільніших забудов, і рекреаційне місце там потрібне, як повітря. По-третє, природа вже сама подбала про те, щоб створити там озеро, місту треба лише все належним чином упорядкувати», - зауважила автор петиції Галина Ястребова.

Електронну петицію «Створити парк мрії (5 га) в центрі Києва», згідно з дорученням Київського міського голови Віталія Кличка, має також розглянути постійна комісія Київради з питань екологічної політики.