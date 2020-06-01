Київ на 1 червня критеріям послаблення карантину не відповідає. Але послаблює

У столичній адміністрації вирішили не чекати “зеленого світла” від МОЗу – дозволили чергове послаблення карантину. А МОЗ це проігнорував...

Із першого дня літа Україна перейшов до наступного – третього етапу послаблення карантину. І це при тому, що кільком областям (Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій), а також Києву МОЗ поки не дає зелене світло на послаблення обмежень – переважно через кількість нових випадків інфікування. Та попри це, столична влада, яка активно готувалася до першого червня саме в сенсі наступного етапу послаблення, не відмовляється від своїх планів. У понеділок, під час регулярного брифінгу мер Києва Віталій Кличко жодним словом не обмовився про офіційно засвідчену МОЗом неготовність столиці до послаблення карантину, а кияни цьому, схоже, тільки зраділи. На вулицях все рідше можна зустріти людей у масках, все більше людей прямують зі спальних районів до центру, куди довгий час не навідувалися, у справах чи по роботі. Потроху повертається до роботи малий та середній бізнес.

26 інфікованих у монастирі – і готовність до послаблення скасовано

Готуватися до послаблення карантину столиця почала ще минулого тижня. Укрінформ, наприклад, писав, що з 1 червня відкриваються дитячі садочки, тож увесь попередній тиждень заклади працювали над тим, як приймати дітей з дотриманням усіх епідвимог.

Ще у п’ятницю, 29 травня, ситуація у Києві цілком відповідала встановленим МОЗ критеріям послаблення карантину. Інцидентність становила 11,02 (при нормі менше 12) на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок – 33,73% (при нормі менше 50%), а кількість тестувань 62,29 (при нормі більше 12) на 100 тисяч населення. У суботу, 30 травня, почали відкриватися великі магазини, площею понад 1000 квадратних метрів, ТРЦ без розважальних зон, розпочали працювати готелі, крім хостелів. “Ми розуміємо, що бізнесу потрібно працювати. Що карантин сильно вдарив по матеріальному становищу громадян і економіці загалом”, – сказав Віталій Кличко під час брифінгу. Але закликав киян не легковажити: “Зараз, коли ми почали запровадження послаблення, головне – щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знов не довелося повертатися до карантинних обмежень, якщо кількість хворих буде збільшуватися і досягне параметрів, які місто визначило для перегляду послаблення”.

Фролівський монастир

Але, схоже, що спалах коронавірусу в Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі (в самому серці старовинного Подолу), де за вихідні хворобу виявили у 26 черниць, вніс свої корективи в епідситуацію. Тобто вже станом на 1 червня показник інцидентності склав 13,18 на 100 тисяч населення – вище граничного показника. Мабуть, саме через цей спалах Київ і випав з переліку регіонів, готових до третього етапу послаблення карантину. Утім, міський голова запевнив, що ситуація у монастирі під контролем: його закрили на карантин і наразі там здійснюють дезінфекцію.

Хворий ти чи здоровий - залежить переважно від тебе самого

Отож, попри погіршення показників, 1 червня в столиці все ж відкрили дитячі садочки – ті, що виконали вимоги і регламенти для безпечної роботи, спортивні комплекси та фітнес-центри, дитячі юнацькі спортивні школи, заклади професійної освіти для випускників та абітурієнтів. Наскільки це правомірно без погодження МОЗом? Річ у тім, що послаблювати карантин чи ні вирішують окремо на місцях. Рішення щодо зняття тих чи тих обмежень в кожній області ухвалюють регіональні комісії – техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Укрінформ, звісно, звернувся по коментар до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, аби отримати оцінку ситуації, яка склалася не де-небудь, а в столиці. Але сьогодні відповіді так і не отримав.

Тож Укрінформ запитав те саме у імунолога, доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика Федора Лапія.

Федір Лапій

“Я не говорив би тільки про готовність Києва як столиці або ж київської влади, а говорив би про готовність людей. Вірус передається від людини до людини, і люди повинні розуміти не просто шляхи передачі, а можливість відвернути цю передачу. Адже саме люди виконують рекомендації, які надає МОЗ чи органи місцевої влади. Якщо люди будуть зберігати дистанцію, тримати руки в чистоті, носити маски – то все буде гаразд. Тож питання не в послабленні карантину, а в дотриманні цих рекомендацій. Але буквально сьогодні ми побачили фото президента в оточенні дітей, на якому всі, крім охоронців, без масок і належної дистанції не зберігають. Ми можемо багато говорити про боротьбу з коронавірусом і закликати до цього українців, але основні правила – це дотримання рекомендацій, які надають лікарі і МОЗ, усіма без винятку”, – відповів Федір Лапій.

Він також додає, що відповідальність місцевих органів влади – це і забезпечення достатньою кількістю рухомого складу на маршрутах громадського транспорту, і залучення поліції для виявлення і покарання порушників. “І про санітайзери, де це можливо, не можна забувати, і про каральну функцію влади, якщо заклади громадського харчування, школи, дитсадки не виконуватимуть настанови, необхідні для попередження інфекції”, – підсумовує фахівець.

Що ж, наскільки правильним було таке рішення київської влади, ми, схоже, не дізнаємося ніколи, бо на той же стрибок рівня захворюваності завжди знайдеться якесь пояснення. Але хворіють конкретні люди і небезпека загрожує конкретно їм та їхнім близьким. І тому ми не можемо не погодитися з паном Лапієм, що відповідальність за наше здоров’я та безпеку починається з кожного з нас, а уже потім зачіпає мера Віталій Кличка і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Тож дотримуймося правил передусім заради власного здоров’я і здоров’я близьких нам людей, а не заради уникнення штрафів і приводу для критики влади.

Юлія Горбань, Київ