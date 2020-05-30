У Києві судитимуть керівника ІТ-компанії за несплату майже 7 мільйонів податків

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо керівника ІТ-компанії за несплату майже 7 мільйонів гривень податків.

Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

"Прокуратурою міста Києва направлено до труда обвинувальний акт стосовно керівника одного з найбільших українських провайдерів Інтернету та телекомунікаційних послуг, викритого в умисному ухиленні від сплати податків та службовому підробленні (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, керівник ІТ-компанії упродовж 2016-2018 років вносив до фінансово-господарських документів неправдиві відомості про неіснуючі взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Така схема дозволила підприємству ухилитися від сплати податків на суму майже 7 млн грн.

"З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих інтересам держави, на майно підозрюваного накладено арешт. Крім того, прокурором заявлено цивільний позов до вказаної особи на зазначену суму", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом відбудеться підготовче судове засідання, підтримання публічного обвинувачення здійснюватимуть прокурори столичної прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДФС міста Києва.