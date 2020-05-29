У столичному метро багато людей навіть не в час пік

У Київському метрополітені багато людей і в обідній, непіковий, час.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, станом на 14:00 необхідної дистанції у вагонах метро в 1,5 м дотримуватися складно, більшість сидячих місць зайняті.

Проте на перонах та вестибюлях станцій метрополітену людей небагато, і вони дотримуються дистанції у 1,5 м.

Як повідомлялося, у рамках другого етапу послаблення карантину з 22 травня у Києві відновив роботу наземний громадський транспорт, а з 25 травня - метрополітен. У столичному метрополітені заявили, що кількість пасажирів у метро зростає щодня в середньому на 100 тис. людей.

Карантин в Україні було запроваджено з 12 березня.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.